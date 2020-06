Pharnext : AG annuelle le 17 juillet

(Boursier.com) — Pharnext annonce la tenue de son assemblée générale annuelle mixte à son siège social le vendredi 17 juillet 2020, à huis clos conformément à la règlementation liée à l'épidémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation. Dans le cadre de cette AGM, le Conseil d'administration de Pharnext propose de modifier sa composition par la nomination de six nouveaux administrateurs pour un mandat d'une durée de trois ans. Ces potentiels nouveaux administrateurs présentent une solide expertise biopharmaceutique dans les domaines du développement clinique, de la neurologie, de la stratégie, des partenariats, de la création de valeur et dans la pratique de la gouvernance d'entreprise.

Les candidats proposés sont :

- Alexandre Berda - Directeur de CB Lux, le premier actionnaire de Pharnext ;

- Jean Combalbert, Pharm.D., PhD - Fondateur et Directeur Général d'Epics Therapeutics SA, Jean est Président du Conseil d'administration de Syndesi Therapeutics et de Bioxodes ;

- Joshua Schafer - Directeur de la Stratégie et du Développement de Mallinckrodt Pharmaceuticals et administrateur de Shuttle Pharmaceuticals. Il dirigeait précédemment la stratégie dans le domaine de l'oncologie au sein d'Astellas. Auparavant, il occupait des fonctions de direction au sein de Takeda ;

- David Solomon, PhD - Directeur Général de Pharnext SA, David est Président non-executif du conseil d'administration d'Advicenne SA. David était précédemment Directeur Général de Zealand Pharma et de Silence Therapeutics ;

- Prof. Lawrence Steinman, MD - Professeur au sein du département "Neurology and Neurological Sciences, Pediatrics and Genetics" à l'université de Stanford (Californie) ;

- Elisabeth Svanberg, MD, PhD - Directrice du Développement au sein de Ixaltis SA, elle est administratrice de Galapagos NV et de Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), entre autre mandats.

Sous réserve de l'approbation de la nominations de ces administrateurs par les actionnaires, le Conseil sera composé de 10 administrateurs, 5 membres se retirant de leur mandat respectif à l'issue de la prochaine AGM. Dans ce contexte, le Conseil serait constitué d'Alexandre Berda, Pierre Bastid, Jean Combalbert, Kenneth Lee (représentant Tasly Hong-Kong Pharmaceutical Ltd), Philippe Pouletty (représentant Truffle Capital SAS), Michel de Rosen, Joshua Schafer, David H. Solomon, Lawrence Steinman, Elisabeth Svanberg.