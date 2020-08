Pharnext : Adrian Hepner est nommé Directeur Médical

(Boursier.com) — Adrian Hepner vient d'être nommé Directeur Médical de Pharnext. Professionnel reconnu de l'industrie pharmaceutique, il dirigera donc les activités de développement clinique de Pharnext, notamment la Phase III de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).

"Nous sommes ravis d'accueillir Adrian au sein de l'équipe dirigeante de Pharnext", a déclaré le Dr David Horn Solomon, Directeur Général. "Avec son solide track-record à l'international dans le développement de candidats médicaments à tous les stades de la recherche clinique jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, ses qualités de leader d'équipes de développement clinique et des affaires médicales, ainsi que son importante expérience dans l'élaboration et la mise en place de stratégies réglementaires aboutissant à la soumission de demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe, nous sommes convaincus qu'Adrian sera un atout indéniable pour avancer le développement de PXT3003 jusqu'à sa commercialisation. PXT3003 est notre candidat médicament le plus avancé en développement dans la CMT1A, maladie neurologique rare. De plus, la spécialisation d'Adrian en recherche et développement clinique dans les maladies neurologiques, nous permettra de diversifier notre portefeuille de candidats médicaments dans d'autres indications neurologiques rares et maladies sans solution thérapeutique satisfaisante".

Le Dr Hepner rejoint Pharnext avec plus de 30 ans de pratique clinique et d'expérience industrielle dans la recherche biomédicale, le développement clinique et les affaires médicales. Avant de rejoindre Pharnext, il a occupé le poste de Vice-Président Exécutif et Directeur Médical d'Eagle Pharmaceuticals. Auparavant, le Dr. Hepner a été Vice-Président de la Recherche Clinique d'Avanir Pharmaceuticals, Vice-Président de la Recherche Clinique et des Affaires Médicales chez BioDelivery Sciences International et Directeur Médical chez UCB BioSciences, Inc. Il a commencé sa carrière en tant que Directeur de l'Unité des Patients Hospitalisés et de la Recherche Clinique à la Clinica Emanu-El de Buenos Aires, en Argentine, où il s'est consacré au traitement des principaux troubles neuropsychiatriques et comportementaux, et à la recherche clinique de médicaments. Il est diplômé en Médecine et titulaire d'un Doctorat en Psychiatrie et Neurologie de l'Université de Buenos Aires. Il a également poursuivi des études postdoctorales en neuro-psychopharmacologie à l'Université d'Ottawa et a occupé des postes de Médecin Chercheur dans le Département de Psychiatrie de la Faculté de Médecine de Harvard et au Département de Neurologie du National Institute of Mental Health.