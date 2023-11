Pharnext a reçu 3 offres pour valoriser son candidat médicament dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Pharnext dévoile le nouveau calendrier de négociations en vue de la signature d'un accord permettant de valoriser PXT3003, son candidat médicament dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique rare invalidante.

Pharnext a déjà reçu 3 offres, dont 1 engageante et 2 non engageantes, de la part de laboratoires pharmaceutiques. Sur la base des derniers échanges avec les candidats, ces offres généreraient un flux financier pour Pharnext allant jusqu'à 400 millions d'euros hors redevances éventuelles indexées sur les ventes du futur médicament.

Compte-tenu de la proximité entre la réception de ces offres et la publication des premiers résultats de l'étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER), prévue le 11 décembre, Pharnext a décidé de ne pas signer d'accord d'exclusivité à ce stade. En effet, confiante dans la qualité des résultats cliniques à venir, Pharnext a fait le choix d'attendre la publication de ces derniers avant de signer un accord d'exclusivité avec un des laboratoires candidats.

Ce délai supplémentaire doit permettre aux candidats déclarés d'ajuster leurs offres sur la base du nouveau calendrier et, potentiellement, à d'autres candidats de se manifester.

"Nous sommes désormais à quelques jours de la révélation des résultats cliniques de notre Phase III et donc de la confirmation de la valeur de notre candidat-médicament. Il eut été plus facile pour nous de signer sans attendre un accord avec la certitude de récupérer immédiatement quelques millions d'euros, mais nous sommes face à un potentiel qui se chiffre pour nous en centaines de millions d'euros et il ne faut pas trembler au moment de prendre des choix. C'est donc serein et en conscience que nous attendons les résultats cliniques pour choisir le laboratoire avec lequel nous allons nous associer et amener ce nouveau produit sur le marché", commente Hugo Brugière, gérant de Pharnext.

Pour rappel, ce futur accord viendrait en complément de l'accord de licence déjà conclu en 2017 octroyant à GeneNet (Joint-Venture de recherche et développement contrôlée par Tasly Pharmaceutical et dans laquelle Pharnext détient 30%) les droits de commercialisation du PXT3003 dans la CMT1A sur le territoire chinois (Chine continentale, Hong Kong, Taiwan et Macao) et ayant déjà généré 30 MEUR d'investissement de Tasly dans Pharnext.

La signature d'un accord pourrait permettre de couvrir les besoins de financement de Pharnext et ainsi de mettre fin à la ligne de financement par émission d'OCEANE-BSA souscrite par Global Tech Opportunities 13.