Pharming impactée par les déboires qui touchent la Silicon Valley Bank

(Boursier.com) — Pharming perd 5% ce lundi à 1,06 euro, alors que la société annonce être impactée par les déboires qui touchent la Silicon Valley Bank, 16e plus grosse banque des USA... "Pharming disposait ainsi de 26 M$ auprès de SVB US et de 19 M$ chez SVB UK. La société détenait au 31/12 209 M$ en trésorerie, ce qui lui permet de ne pas être en danger vis-à-vis de ces activités... Et ce malgré l'incertitude sur l'avenir de ces fonds déposés chez SVB" estime Portzamparc.

L'analyste parle de "stress important sur la trésorerie qui reste malgré tout suffisante et confortable... A ce stade, nous n'intégrons pas l'impact de la perte potentielle de ces fonds à notre valorisation, l'issue de l'affaire SVB n'étant pas claire. Les annonces dans la nuit du gouvernement américain, qui devrait garantir la totalité des dépôts même au-delà de la garantie habituelle de 250 K$, sont toutefois rassurantes (quid de la filiale UK cependant ?)".

L'analyste reste à l'achat en visant un cours de 1,90 euro.