Pharming Group N.V. annonce l'approbation par la FDA des États-Unis de Joenja (Leniolisib) en tant que premier et seul traitement indiqué pour le SDPP

(Boursier.com) — Pharming Group N.V. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Joenja (leniolisib) pour le traitement du syndrome de la phosphoinositide 3-kinase delta (PI3Kd) activée (APDS) chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus. La FDA a évalué la demande de nouveau médicament (NDA) pour Joenja.

sous revue prioritaire et a approuvé le médicament sur la base des résultats d'un essai clinique de phase II/III multinational, en triple aveugle, contrôlé par placebo et randomisé, qui a évalué l'efficacité et l'innocuité chez 31 patients âgés de 12 ans et plus, diagnostiqués avec le syndrome APDS. Les données d'un essai clinique de prolongation ouvert à long terme, dans lequel 38 patients ont reçu Joenja pendant une durée médiane de deux ans, ont également été soumises dans le cadre de la demande d'homologation.

Les effets indésirables les plus fréquents dans l'essai clinique (incidence supérieure à 10%) étaient les maux de tête, la sinusite et la dermatite atopique. Avec l'approbation de Joenja en tant que traitement d'une maladie pédiatrique rare, la FDA a accordé à Pharming un bon d'examen prioritaire ("PRV").

Des exemples de déclarations prospectives peuvent inclure des déclarations concernant le calendrier et les progrès des études précliniques et des essais cliniques de Pharming pour ses produits candidats, les perspectives cliniques et commerciales de Pharming et les attentes de Pharming concernant ses besoins en fonds de roulement et ses ressources de trésorerie, qui sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, mais sans s'y limiter, la portée, les progrès et l'expansion des essais cliniques de Pharming et l'expansion des essais cliniques et des essais cliniques de Pharming.