Pharming : encore recherché

(Boursier.com) — La société néerlandaise Pharming grimpe de nouveau de plus de 6% en bourse de Paris à 1,345 euro ce jeudi, alors que la société a annoncé avoir reçu l'autorisation d'extension d'indication du Ruconest aux enfants de plus de deux ans par la Commission Européenne.

Cette décision fait suite à l'avis favorable émis le 26 mars dernier par le CHMP (Comité des médicaments à usage humain).

Ruconest va donc être indiqué dans le traitement des crises d'angio-oedème héréditaire aiguës pour les enfants de plus de deux ans. "Rappelons que Ruconest est approuvé en Europe pour les crises d'angio-oedème aïgues chez l'adulte depuis 2010 et chez l'adolescent depuis 2016" commente Portzamparc qui poursuit : "Cette extension d'indication européenne était attendue après l'avis positif du CHMP. Rappelons également que Pharming a reçu les autorisations de la FDA et de l'EMA pour sa nouvelle usine européenne dont l'objectif est d'accroître la capacité de production de Ruconest. Cette annonce étant en ligne avec nos attentes, nous ne modifions pas nos scénarios". De quo viser un cours de 1,79 euro en restant à l'achat sur la valeur.