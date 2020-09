Pharming : bonne nouvelle

Pharming : bonne nouvelle









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pharming progresse de 0,4% ce mardi à 0,94 euro. Le comité européen des médicaments orphelins a émis une recommandation positive de désignation comme médicament orphelin pour le leniolisib. Ce dernier est indiqué dans le syndrome PI3K delta activé (APDS), une maladie extrêmement rare (2/1.000.000). Rappelons que ce produit a été in-licencé à Novartis en août 2019 et qu'il dispose déjà d'une ODD (Orphan Drug Designation) aux USA obtenue par Novartis avant le deal. La désignation de médicament orphelin devrait prochainement être délivrée par l'EMA. Le recrutement des patients de phase III évaluant leniolisib a pris du retard du fait de la crise sanitaire mais celui-ci a repris. Le lancement commercial initialement prévu en 2021 et repoussé à mi-2022...

"Leniolisib est le produit clinique le plus avancé du pipeline en dehors de Ruconest déjà commercialisé" commente Portzamparc qui estime que cet avis positif est une bonne nouvelle pour les patients, ainsi que pour la société car le produit pourrait bénéficier d'un développement accéléré et d'un pricing plus important du fait de la désignation de médicament orphelin. "Le retard dans le recrutement des patients de la phase III n'impacte pas significativement notre valorisation. Nous conservons notre TP à 1,79 euro et réitérons notre recommandation Acheter sur Pharming" conclut l'analyste.