Pharming accélère après des résultats encourageants dans le traitement du Covid

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société néerlandaise Pharming grimpe de 28% en bourse de Paris après avoir présenté des résultats encourageants dans le traitement du Covid-19 avec son produit phare Ruconest. En effet, 5 patients (4 hommes et 1 femme) qui souffraient de pneumonie sévère ont été traités avec Ruconest après l'échec de certains produits largement testés actuellement comme l'hydroxychloroquine et Iopinavir/ritonavir. "Après 48h00 de traitement, la fièvre a disparu et les marqueurs de l'inflammation ont significativement diminué pour 4 d'entre eux... Les 5 patients ont été complètement guéris au bout de quelques jours".

Ces résultats vont donner lieu à la mise en place d'un essai clinique international randomisé sur 150 malades du Covid-19 nécessitant une hospitalisation, pour étudier la sécurité et l'efficacité de Ruconest dans cette indication... "Ces premiers résultats sont encourageants et constituent une bonne nouvelle pour les malades et pour la société, dont le produit principal pourrait se voir attribuer une nouvelle indication. Ils devront toutefois être confirmés" commente Portzamparc qui reste favorable au dossier, avec un avis à l'achat et un objectif de cours de 1,79 euro.