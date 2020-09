Pharmasimple : sur les 10 euros

(Boursier.com) — Pharmasimple revient sur les 10 euros ce mercredi après avoir reçu au cours du 1er semestre 13,5 millions de visites, contre 8,7 millions sur le 1er semestre 2019. Fort de cette dynamique, Pharmasimple a amélioré très significativement son niveau de marge brute qui passe de 1,7 ME à 4,4 ME, soit une augmentation de 158%. Cette amélioration s'explique par l'augmentation combinée du volume d'achat, de la vente de produits à plus forte valeur ajoutée et par une largeur de gamme accrue sur le 1er semestre 2020.

Maîtrise des coûts en période de forte croissance

Le Groupe a porté une attention particulière à la maîtrise de ses coûts variables en s'appuyant sur les synergies et les améliorations de process dues à l'accroissement des volumes, sur une plus grande récurrence des clients et sur une offre de produits plus large. Ceci a notamment permis de réduire les coûts d'acquisition des clients par les moteurs de recherche et conduit à la quasi-stabilité des charges fixes. S'agissant des charges variables, celles-ci passent de 2,1 ME sur le 1er semestre 2019 à 2,7 ME, soit une croissance de 34% en comparaison à une hausse de chiffre d'affaires de 110%.

Cet accroissement de la marge brute a permis à Pharmasimple de dégager un EBITDA positif de 1,5 ME, contre un EBITDA négatif de 0,3 ME sur le 1er semestre 2019.

Après imputation des dotations nettes aux amortissements pour 0,9 ME (dont 0,5 ME concernant une dépréciation du goodwill de Parapharmazen et 1001pharmacies), ainsi que des réductions des valeurs sur stock de 0,2 ME, la société termine le 1er semestre avec un profit opérationnel de 0,4 ME contre une perte de -0,9 ME au S1 2019. En tenant compte d'un résultat financier de -0,1 ME et en l'absence d'impôts sur les bénéfices, le résultat net de la période ressort à un profit de 0,3 ME.

Les passifs non courants ont augmenté de 3,9 ME à la suite de l'opération d'acquisition de 1001Pharmacies.com qui a été réalisée par un apport rémunéré en actions Pharmasimple et par une Obligation convertible de 3,9 ME avec un terme de 4 ans au profit des cédants. La dette nette ressort à 3,3 ME en tenant compte d'une trésorerie active de 4,9 ME.

Poursuite de la croissance au second semestre

Pharmasimple va poursuivre sa croissance portée par la récurrence renforcée de ses anciens et nouveaux clients, et anticipe ainsi une forte demande sur ses 3 sites e-commerce avec une nouvelle accélération en fin d'année. La société prévoit également le maintien d'une activité soutenue et récurrente sur la vente de produits Covid-19 en B2B et B2C à laquelle elle pourra répondre par sa capacité éprouvée d'approvisionnement.

De plus, les tendances favorables observées sur les différents indicateurs (coûts de préparation des colis, coûts logistiques, nombre de commandes, croissance organique, taux de récurrence des clients B2C et B2B...) vont continuer de s'améliorer sur la deuxième partie de l'année, portées par l'effet volume mais aussi par de nouveaux process qui vont contribuer à améliorer l'impact des synergies entre les 3 sites e-commerce. Pour Midcap Partners, il convient de rester à l''achat' sur Pharmasimple avec un cours cible de 14,3 euros.