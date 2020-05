Pharmasimple : signature d'un contrat de distribution 'B2B' pour 6 millions de masques chirurgicaux

Pharmasimple : signature d'un contrat de distribution 'B2B' pour 6 millions de masques chirurgicaux









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pharmasimple SA poursuit son développement dans la vente de produits de protection contre le Covid-19 avec la signature d'une commande très importante visant l'approvisionnement en masques chirurgicaux d'un grand client actif dans la distribution de produits pharmaceutiques.

La commande concerne 6 millions de masques de type IIR de qualité supérieure, qui disposent de capacités de filtration élevée avec en plus l'imperméabilité aux liquides. Le chiffre d'affaires anticipé sur ce contrat uniquement s'élève à 4 ME environ. Les livraisons ont déjà commencé et vont se poursuivre en mai et juin au travers du pont aérien Belgique-Chine mis en place avec la compagnie Air Belgium et du partenariat de transport routier avec la société Michel Logistique.

Cette accélération de l'activité avec les clients professionnels s'ajoute au très fort dynamisme des plateformes d'e-commerce B2C, pharmasimple.com, 1001Pharmacies.com et parapharmazen.com dont le trafic continue d'augmenter de façon pérenne depuis plusieurs semaines, porté par la demande soutenue des consommateurs.

Des éléments qui précèdent, Pharmasimple anticipe une hausse importante de son chiffre d'affaires semestriel qui devrait dépasser les 30 ME, contre 14,3 ME pour la même période de 2019 avec une rentabilité forte prévue sur le premier semestre.