Pharmasimple : retour à la normale

(Boursier.com) — Pharmasimple a réalisé, sur les 6 premiers mois de 2021, un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, en décroissance de -47% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'année 2020 avec la Covid-19 avait permis aux marchés moins matures comme la parapharmacie online d'attirer de nombreux nouveaux clients, n'ayant jamais acheté sur les sites e-commerce les types de produits vendus par Pharmasimple. L'année 2021 marque le retour à la "normale". Bien que l'e-commerce ait fait de nouveaux adeptes lors des périodes de confinement, l'euphorie de l'année 2020 a disparu et laisse place à une année nettement plus classique.

Malgré l'attention portée à la maîtrise des coûts, la diminution exceptionnelle d'activité a engendré une dégradation de la marge brute. Elle passe de 14,5% au S1 2020 à 10,8% au S1 2021.

Pour limiter la baisse tendancielle de la demande, Pharmasimple a recouru à plus de trafic payant (SEA) qu'en 2020 et a renforcé son équipe IT. En conséquence les charges opérationnelles (frais de personnel plus charges externes) ont cru de +14%. L'Ebitda ressort en perte de -1,7 ME.

La société termine le 1er semestre 2021 avec une perte opérationnelle de -2,9 ME (+0,3 ME au 1er semestre 2020). Le résultat net de la période ressort avec un déficit de -3 ME.

La dégradation de la rentabilité et la forte décroissance de l'activité ont impacté les équilibres financiers de Pharmasimple. La dette nette ressort à 7,4 ME (5,3 ME à fin 2020) en tenant compte d'une trésorerie active de 1,8 ME et d'un endettement brut de 9,2 ME.

Perspectives

Le Groupe va dynamiser sa stratégie de croissance future en misant sur des nouveaux canaux de distribution pour compléter son offre internet. Le lancement du concept store Pharmasimple et la distribution des produits médicaments sans ordonnance (OTC) en Belgique sont parmi les projets de développement de Pharmasimple.

Avec des fondamentaux de marché toujours solides, Pharmasimple réitère sa confiance dans sa capacité à délivrer dans les prochaines années une croissance durable.

Pharmasimple rappelle avoir conclu une convention d'investissement avec Alpha Blue Ocean portant sur un montant de financement pouvant aller jusqu'à 10 ME. Ce partenariat devrait permettre d'assurer la pérennité et la croissance de Pharmasimple dans les années à venir.