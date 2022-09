(Boursier.com) — Communiqué de presse à la suite de rumeurs infondées circulant sur les réseaux sociaux et les forums boursiers

"A la suite d'allégations mensongères, postées et reprises de manière répétée sur les réseaux sociaux et les forums boursiers visant ostensiblement à nuire au groupe, à inquiéter ses investisseurs et à produire possiblement une pression baissière exagérée sur son cours de bourse", la direction de Pharmasimple communique :

"Pharmasimple nie formellement être en situation d'insolvabilité ou de dépôt de bilan. Le PDG de Pharmasimple est toujours aux commandes de l'entreprise et mène actuellement une stratégie ambitieuse de transformation pour constituer un groupe puissant de distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques avec un plan de rachats de 150 officines en 5 ans.

Pharmasimple dispose du soutien financier pérenne d'Alpha Blue Ocean, une entreprise spécialisée dans les financements flexibles à destination des sociétés cotées avec laquelle a été conclue en avril 2022 une convention de financement de 200 ME sous forme d'Obligations Convertibles en Actions actuellement en cours de tirage.

Contrairement aux messages sous-tendus par ces manoeuvres de déstabilisation, le groupe Pharmasimple accélère sa mutation vers la distribution physique de ses produits avec le rachat d'officines notamment en Belgique. Au total 14 pharmacies ont été signées dont 8 sont d'ores et déjà intégrées et 3 en cours d'intégration en octobre prochain. 3 nouvelles pharmacies sont en cours de négociation. Fort de son expérience d'approvisionnements de ses plateformes internet, le groupe va également faire les demandes nécessaires pour avoir la licence de grossiste pharmaceutique belge en vue de pouvoir acheter et stocker des médicaments aux meilleurs prix, lui permettant d'améliorer ses marges.

Enfin, Pharmasimple est en cours de finalisation de la réorganisation de son pôle internet, qui va conduire à la cession ou l'arrêt d'activités jugées désormais non rentables et non stratégiques et corrélativement à la réduction de certains actifs, de coûts et d'effectifs. Grâce à cette restructuration opérée et à la montée en puissance des revenus et profits issus de l'exploitation des pharmacies, Pharmasimple envisage sereinement le retour durable de la croissance.

Le groupe Pharmasimple, qui a la confiance d'investisseurs institutionnels et privés et des professionnels du monde des pharmacies a bien conscience de faire l'objet, dans un contexte conjoncturel tendu et alors que les marchés financiers sont volatiles, d'une tentative organisée de déstabilisation, qui a pu conduire à une érosion démesurée de sa capitalisation boursière à moins de 600 KE aujourd'hui.

Pour protéger sa réputation, ses actifs, ses salariés et ses investisseurs, Pharmasimple et ses dirigeants se réservent le droit de porter plainte contre quiconque créera, reprendra ou amplifiera de telles rumeurs infondées".

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2022 : 11 octobre 2022 après bourse.