Pharmasimple : lourde perte annuelle

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021 de Pharmasimple ressort à 30 ME, soit une diminution de 34% par rapport à l'exercice précédent, qui avait enregistré une activité atypique, gonflée par les besoins exceptionnels de produits de prévention de la pandémie Covid-19.

Compte-tenu de la diminution d'activité en 2021 et le besoin d'écouler des produits Covid-19 à des prix décotés, la marge brute affiche 3,4 ME, en baisse de 4,8 ME.

En parallèle, Pharmasimple a dû réduire une partie de ses effectifs, générant des frais de restructuration non courants.

En conséquence, l'EBITDA affiche une perte de 5,4 ME et le résultat opérationnel est impacté des amortissements.

Le résultat net ressort en déficit de 9,1 ME pour l'exercice 2021.

A fin 2021, les capitaux propres s'élèvent à 1,3 ME, les quasi-fonds propres, composés d'obligations convertibles se montent à 3,9 ME et la dette bancaire brute ressort à 5,9 ME.

Par ailleurs, la trésorerie active s'affiche à 1,4 ME.

Afin de faire face à une potentielle crise de liquidité et afin d'assainir ses comptes, Pharmasimple a mis en place un financement en quasi-fonds propres en septembre 2021 de 10 ME qui a permis de procéder à l'apurement progressif de ses comptes fournisseurs et de disposer en 2022 d'encours conformes aux termes de règlement négociés avec ces derniers.

Cette normalisation a également permis à Pharmasimple de poursuivre son activité en 2022 dans des conditions favorables avec la reconstitution d'un stock de qualité et l'accroissement du niveau de trésorerie. Comme annoncé précédemment, le groupe devrait avoir remboursé mi-2022 la majeure partie de la dette bancaire brute du 31/12/2021.