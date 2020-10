Pharmasimple : forte croissance d'activité sur le 9 premiers mois

(Boursier.com) — Pharmasimple , société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, publie un chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2020 en très forte progression. Il ressort à 38,3 millions d'euros (21,5 ME à même date un an plus tôt), en hausse de +78%.

Après le pic exceptionnel d'activité du 2e trimestre, justifié par une phase de fort stockage de produits de prévention de la part des ménages et des entreprises pour faire face à la Covid-19, le chiffre d'affaires du 3e trimestre a poursuivi son ascension avec une croissance de +13%. Pharmasimple continue de bénéficier de la dynamique de ses plateformes d'e-commerce. Le trafic total a augmenté sur les 9 premiers mois de l'année de +53% par rapport à la même période de l'exercice précédent avec une augmentation de +94% du trafic naturel (dont +183% pour le seul site Pharmasimple.com). Cette croissance de trafic sur le 3e trimestre est de +34% et +42% en naturel par rapport au 3e trimestre 2019. L'augmentation du trafic naturel permet de réduire significativement le coût d'acquisition par rapport à un référencement payant.

Perspectives

Pharmasimple anticipe au dernier trimestre de 2020 une forte augmentation du nombre de commandes internet grâce au trafic généré par le Black Friday et les fêtes de de fin d'année ainsi que la poursuite d'une dynamique positive autour des produits B2B.