Pharmasimple : fait le point sur sa situation financière

(Boursier.com) — Dans le cadre de son plan de transformation majeure, Pharmasimple poursuit sa politique de transparence envers la communauté financière et fournit ci-après les éléments d'information sur l'évolution de son désendettement et sur les mesures de restructuration en cours.

Au 31 mars 2023, la dette nette de Pharmasimple s'élève à 1 ME à laquelle s'ajoute 2 ME de dettes fournisseurs. Le total cumulé des deux postes de dettes fait apparaître une diminution de 0,6 ME en trois mois, fruit de la politique active de réduction des encours fournisseurs hérités de l'activité internet désinvestie.

La diminution mécanique des fonds propres est liée aux rétrocessions des pharmacies, dont Pharmasimple a décidé de décaler l'acquisition. A ce jour, la société exploite 6 officines en Belgique.

La réorganisation des effectifs de structure s'est poursuivie depuis le 1er janvier avec le départ de 7 collaborateurs ramenant le personnel administratif de 11 à 4.

Pharmasimple entend continuer en 2023 ses efforts de désendettement, afin de revenir à une structure financière compatible avec son nouveau modèle économique, axé sur l'exploitation de pharmacies, et avec son niveau d'activité prévisionnelle.

La société envisage de reprendre son programme d'acquisitions d'officines dès que son endettement total sera revenu à un niveau autour du million d'euros.

Avertissement à destination des investisseurs : Pharmasimple a recours depuis avril 2022 à du financement sous forme d'obligations convertibles, ce qui inclut des risques de forte pression baissière sur le cours de l'action et d'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis.