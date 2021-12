Pharmasimple fait évoluer sa stratégie vers une distribution multicanale

(Boursier.com) — Pharmasimple informe la communauté financière d'une évolution importante dans le développement futur de son activité s'accompagnant d'une refonte complète de son modèle économique.

A compter de 2022, le développement de Pharmasimple sera porté par une politique de recherche active de partenariats et/ou de rapprochements avec des acteurs retail spécialisés, dans le but de maximiser les synergies avec les plateformes internet exploitées par le groupe.

Cette nouvelle dynamique repose sur un double constat : la vente de produits de parapharmacie 100% en ligne n'est pas suffisamment génératrice de marge et la croissance sur ce seul canal nécessite des besoins de cash trop élevés.

Depuis sa création il y a 7 ans, Pharmasimple s'est attachée à créer une marque forte dans l'e-commerce pour la parapharmacie, renforcée par des partenariats majeurs avec des fabricants et la création d'une plateforme logistique moderne et efficiente à la Louvière. Cette stratégie a conduit à devoir réaliser de nombreux investissements tant en organique que par croissance externe.

La crise sanitaire depuis mars 2020 a exacerbé l'utilisation de l'e-commerce en créant certains excès et en attirant des nouveaux acteurs. Dans un contexte de forte concurrence et de coûts de référencement internet de plus en plus élevés, le modèle économique 100% online s'est fragilisé avec un niveau de rentabilité insuffisant pour financer la croissance, lever des financements et apporter un retour sur investissement satisfaisant aux actionnaires.

Le niveau de notoriété et l'excellence opérationnelle de Pharmasimple demeurent toutefois des atouts forts à offrir à la distribution physique pour dynamiser les ventes et mieux rentabiliser les linéaires.

L'online permet notamment de continuer de vendre en dehors des heures d'ouverture et offre des possibilités de livraison multiples. A titre illustratif, les premières bornes installées dans le Concept Store Pharmasimple permettent d'adresser une clientèle traditionnelle avec les fonctionnalités de l'internet.

Avec la juxtaposition de leurs forces respectives, la distribution online + offline de produits de parapharmacie, combinée à celle de l'OTC (médicaments sans ordonnance) et du médicament devraient être génératrices de synergies à la fois commerciales et de coûts, permettant une refonte vertueuse du modèle économique global.