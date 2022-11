Pharmasimple : bisbilles avec des actionnaires minoritaires

(Boursier.com) — Pharmasimple a été signifiée, le 10 novembre, d'une ordonnance du président du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, sur requête unilatérale de quelques actionnaires détenant au total un peu plus de 3% des actions de la société, visant à :

- suspendre, pendant une période de 6 mois à compter du 10 novembre 2022, la décision de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 7 novembre de regrouper les actions existantes de la société selon un rapport d'échange de 1 action nouvelle pour 50.000 actions existantes,

- ordonner à la société, pendant une période de 6 mois à compter du 10 novembre, de suspendre toute mesure même préparatoire liée à la mise en oeuvre de l'opération de regroupement d'actions, sous peine d'une astreinte de 500.000 euros par infraction,

- ordonner à la société de diffuser sur son site web dans l'espace dédié "investisseurs" l'ordonnance et à rendre public, via les canaux de diffusions habituels, un communiqué de presse visant à informer le marché de la suspension du regroupement d'actions et sa justification.

La décision a pour but d'éviter l'exclusion d'un certain nombre d'actionnaires, qui se trouveraient matériellement dans l'impossibilité de participer à ce regroupement parce qu'ils sont propriétaires d'un nombre d'actions trop réduit.

Pharmasimple conteste formellement la justification, et compte le faire valoir devant les juridictions compétentes.

Dans l'intervalle, la société s'est conformée à l'ordonnance et a suspendu toute mesure liée à la mise en oeuvre de l'opération de regroupement d'actions.