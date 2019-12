Pharmasimple a levé 5 millions d'euros

Pharmasimple a levé 5 millions d'euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de vente en ligne de produits parapharmaceutiques Pharmasimple a annoncé que son augmentation de capital avec droit de priorité lancée le 20 novembre dernier a été clôturée de manière anticipée en raison de sa souscription complète. Le montant final de l'opération s'élève à 5 millions d'euros et se traduit par la création de 1.108.647 actions nouvelles.

718.657 actions nouvelles ont été souscrites dans le cadre de la Tranche Prioritaire, soit 65% des actions nouvelles à émettre. 389.990 actions nouvelles, soit 35% des actions nouvelles à émettre, ont été souscrites dans le cadre de la Première Phase de la Tranche Libre réservée aux dirigeants (monsieur et madame Michaël Annabelle Willems) et aux sociétés Junior Invest SPRL et AM Consultancy SPRL, contrôlées par eux. Il est rappelé que les actions souscrites dans le cadre de la Première Phase de la Tranche Libre seront assorties d'une période de lock-up de 3 mois.

L'ensemble des actions nouvelles à émettre ayant été souscrit dans le cadre de la Tranche Prioritaire et de la Première Phase de la Tranche Libre, la Deuxième Phase de la Tranche Libre n'a pas dû être ouverte.

Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Pharmasimple et seront négociées sur la même ligne de cotation à compter du 11 décembre prochain. A l'issue de l'opération, le capital social de Pharmasimple sera composé de 2.667.866 actions.