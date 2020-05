Pharmasimple : 6,8 ME de chiffre d'affaires en avril

Pharmasimple : 6,8 ME de chiffre d'affaires en avril









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pharmasimple anticipe une très forte croissance de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en raison notamment de la hausse exponentielle des commandes de produits de prévention pour lutter contre la pandémie au Covid-19.

Pharmasimple a comptabilisé pour le seul mois d'avril un chiffre d'affaires de 6,8 ME à comparer avec un revenu annuel 2019 de 28,1 ME et un premier trimestre 2020 de 10,1 ME.

"Cet accroissement des ventes est à la fois dû à la demande conjoncturelle de produits Covid-19 (masques chirurgicaux, oxygénateurs, gels hydroalcooliques, thermomètres, ...) mais également aux conséquences structurelles des changements de mode de consommation des clients grand public qui favorisent de plus en plus les plateformes d'e-commerce", explique la société, qui ajoute que cette tendance haussière d'activité va se poursuivre dans les prochains mois grâce à un carnet de commandes très élevé.