Pharmagest : sur les 100 euros

(Boursier.com) — Pharmagest grimpe de 1,8% sur les 100 euros, après avoir enregistré une progression de son chiffre d'affaires au 30 juin de 20,49% à 93,90 ME par rapport au 1er semestre 2020, boosté par ses dernières acquisitions (PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020 et PHARMAGEST SERVIZI en 2021). A périmètre comparable, le Chiffre d'Affaires est en progression de 10,40%. Le Résultat Opérationnel du groupe est ressorti en hausse de 20,91% à 24,45 ME au 30 juin 2021. Le Résultat Net s'est établi quant à lui à 17,62 ME (+30,5%) et le Résultat Net Part du Groupe à 16,59 ME (+31,3%). Au 30 juin 2021, le Résultat de Base par Action s'élevait à 1,10 euro contre 0,84 euro au 30 juin 2020 (+31,6%).

La position de la trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest au 30 juin 2021 était en progression à 108,34 ME comparée à 97,59 ME à la fin du 1er semestre 2020.

Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2021 s'élèvent à 138 ME.

Porté par la reprise de ses activités dès le 2nd semestre 2020 et la durabilité de cette dynamique au 1er semestre 2021, le Groupe Pharmagest reste confiant et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité pour l'année 2021.

Par ailleurs, la trésorerie brute disponible du groupe lui permet de poursuivre la structuration de son écosystème et de saisir toute opportunité de marché qui lui semblera pertinente. Portzamparc parle d'une publication "solide" qui conforte son scénario annuel. De quoi rester à l'achat en visant un cours de 111 euros...