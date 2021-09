Pharmagest : solides performances semestrielles

(Boursier.com) — Le Groupe Pharmagest a enregistré une progression de son Chiffre d'Affaires au 30 juin 2021 de 20,49% à 93,90 ME par rapport au 1er semestre 2020, boosté par ses dernières acquisitions (PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020 et PHARMAGEST SERVIZI en 2021). A périmètre comparable, le Chiffre d'Affaires est en progression de 10,40%.

Le Résultat Opérationnel du Groupe ressort en hausse de 20,91% à 24,45 ME au 30 juin 2021. Le Résultat Net s'établit s'établit à 17,62 ME (+30,56%) et le Résultat Net Part du Groupe à 16,59 ME (+31,30%). Au 30 juin 2021, le Résultat de Base par Action s'élève à 1,10 euro contre 0,84 euro au 30 juin 2020 (+31,60%).

La position de la trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest au 30 juin 2021 est en progression à 108,34 ME comparée à 97,59 ME à la fin du 1er semestre 2020.

Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2021 s'élèvent à 138 ME.

Perspectives pour le 2nd semestre 2021

Porté par la reprise de ses activités dès le 2nd semestre 2020 et la durabilité de cette dynamique au 1er semestre 2021, le Groupe Pharmagest reste confiant et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité pour l'année 2021.

Par ailleurs, la trésorerie brute disponible du Groupe lui permet de poursuivre la structuration de son écosystème et de saisir toute opportunité de marché qui lui semblera pertinente.

Avec la crise sanitaire, la Santé est désormais la première priorité, non seulement en France ou en Europe mais dans le monde entier.

Les investissements annoncés par le Ségur de la Santé et le plan France Relance (une enveloppe globale de 19 MdsE pour le secteur de la Santé) devraient permettre l'accélération de la digitalisation de ce secteur en France, et profiter à toute la galaxie de solutions proposées par le Groupe Pharmagest.

Calendrier financier

-Publication du chiffre d'affaires du T3 2021 le 10 novembre 2021 (après bourse).

-Publication du chiffre d'affaires annuel 2021 le 4 février 2022 (après bourse).