Pharmagest s'offre PandaLab

(Boursier.com) — Pharmagest annonce l'acquisition par sa filiale à 100% Malta Informatique de 56,27% de PandaLab, start-up qui a développé un outil de messagerie instantanée sécurisée de Santé pour les professionnels de santé. A ce jour, la solution est utilisée par plus de 5.000 utilisateurs professionnels de santé pour plus de 300.000 messages mensuels échangés. Cette opération permet à Malta Informatique et à la Division Solutions pour Établissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest "de renforcer leurs offres de solutions pour une meilleure coordination des parcours patients".

Grégoire de Rotalier, Président de Malta Informatique et Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, déclare : "Cette opération est une opportunité stratégique unique qui permet à Malta Informatique et à la Division ESMS de proposer un outil puissant permettant une communication sécurisée et confidentielle. L'arrivée de PandaLab dans notre arsenal de solutions représente une création significative de valeur pour l'ensemble des professionnels de santé que nous adressons, qu'ils se situent en ville, à l'hôpital, ou entre la ville et l'hôpital".