Pharmagest : nouvelle corde

(Boursier.com) — Pharmagest remonte de 1,5% à 95 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de Prokov Editions qui équipe en logiciels 13.000 utilisateurs médecins libéraux généralistes et spécialistes. Société française nancéenne créée par Thierry KAUFFMANN en 1987, Prokov Editions est leader de l'édition de logiciels médicaux sur Mac (l'environnement Apple est très utilisé par les médecins) mais également sur iPhone et iPad pour un travail en pleine mobilité, et 3ème sur le marché français du logiciel médical en France.

"Historiquement axé sur le marché des coopérateurs pharmaciens d'officines, le 'business model' s'est diversifié sur les 10 dernières années avec le développement de nouveaux marchés (EHPAD, HAD, SSIAD, hôpitaux, etc.)" commente Portzamparc. "Souhaitant poursuivre son rôle de consolidateur dès le second semestre, le groupe avait confirmé lors de la présentation semestrielle des discussions très avancées sur différents dossiers en France/Allemagne... Sans tarder, il ajoute une nouvelle corde à son arc grâce aux logiciels médicaux. Les synergies semblent prometteuses avec l'offre logicielle existante autour de sa Passerelle Numérique de Santé" poursuit l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 115 euros.