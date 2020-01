Pharmagest : Malta Informatique annonce la création de MALTA BELGIUM

Pharmagest : Malta Informatique annonce la création de MALTA BELGIUM









(Boursier.com) — Fort de son succès dans l'Hexagone, MALTA INFORMATIQUE, qui porte la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux (4 sociétés 19,27 ME de CA en 2018 et 160 collaborateurs) du Groupe Pharmagest, concrétise le développement de son activité en Europe avec la création en décembre 2019 d'une filiale en Belgique : MALTA BELGIUM, basée à Charleroi et à Schelle.

Dans le cadre de son développement en Belgique, MALTA BELGIUM construit ses équipes et son offre avec les salariés et la suite de logiciels de CARE SOLUTIONS.

Complémentaire au logiciel TITAN, la suite Logiciels Care Solutions est très complète et répond parfaitement aux besoins des acteurs du marché des maisons de repos en Belgique.

Les équipes existantes (une trentaine de personnes) restent en place. Elles sont par ailleurs reconnues pour leur grande expertise technique.

Créé en 2001, CARE SOLUTIONS est une filiale du groupe belge ARMONEA détenu par Colisée, 4ème acteur européen d'accueil et de soins aux personnes âgées avec 238 établissements spécialisés, accueillant plus de 24.000 résidents.

Concomitamment à l'acquisition des activités de CARE SOLUTIONS, MALTA INFORMATIQUE signe un partenariat stratégique avec Colisée.

Pour MALTA INFORMATIQUE, cet accord vise à accompagner Colisée dans l'équipement de sa gamme de logiciels TITAN pour tous ses établissements en Europe.

En effet, la capacité multilingues, multi-établissements et l'architecture innovante de la nouvelle solution TITAN WEB permettent un socle commun à l'ensemble des établissements de Colisée en Europe.