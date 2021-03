Pharmagest : Le ROC s'établit à 46,65 ME, en hausse de 14,20%

(Boursier.com) — Le Groupe Pharmagest a enregistré un Chiffre d'Affaires de 171,75 ME en progression de 8,32% par rapport au 31 décembre 2019. A périmètre comparable (hors cession INTECUM et hors acquisitions MALTA BELGIUM, ICT, SVEMU, I-MEDS, PANDALAB, ASCA INFORMATIQUE), la progression serait de 0,49%.

Le Résultat Opérationnel Courant de 46,65 ME est en hausse de 14,20% par rapport à 2019. Le Résultat Net augmente de 7,59% à 32,67 ME comparé aux 30,36 ME de 2019.

Le Résultat de base par action de 2,04 euro croît de 7,82% (1,89 euro en 2019).

Le groupe proposera à l'Assemblée Générale Annuelle du 29 juin 2021 le versement d'un dividende brut de 0,95 euro par action (+5,5%).

La trésorerie brute se situe à 104 ME au 31 décembre 2020 (y compris les titres disponibles à la vente et autres placements) en augmentation de 6,6%.

Les capitaux propres de l'ensemble consolidé s'élèvent à 148,95 ME au 31 décembre 2020, contre 131,91 ME à fin 2019.

Perspectives 2021

La position unique du Groupe, associant un portefeuille de produits et services innovants de rang européen, et une expertise approfondie sur tous ses marchés lui permettent d'être confiant pour atteindre en 2021 ses objectifs de croissance de l'activité et de rentabilité.

Ainsi, le Groupe Pharmagest poursuivra le déploiement de ses nouvelles solutions pour accompagner et coordonner tous les métiers du monde médical.

Le Groupe maintiendra également sa stratégie d'investissements dans l'innovation avec pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients dans un parcours de soins cohérent entre la ville et l'hôpital, dans le strict respect de la sécurité, de la confidentialité et du partage des données de santé entre les professionnels de santé et les patients.

Le Groupe confirme par ailleurs sa volonté de mener en 2021 de nouvelles acquisitions ciblées en France et en Europe.

Prochains rendez-vous

-Fin avril 2021 : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2020

-12 mai 2021 : Communiqué Chiffre d'Affaires 1er trimestre 2021

-29 juin 2021 : Assemblée Générale Annuelle

-04 août 2021 : Chiffre d'Affaires S1 2021.