Pharmagest : le Résultat Net progresse de 25,97% à 41,15 ME

(Boursier.com) — Le groupe Pharmagest publie un Chiffre d'affaires en hausse de 12,41% à 193,07 ME. Toutes les Divisions progressent souligne la direction. Avec l'intégration de PROKOV EDITIONS au T4 2021, "le groupe confirme la pertinence et l'efficience de l'élargissement de son offre aux logiciels métiers dédiés aux Professions Libérales de Santé".

Le Résultat Opérationnel grimpe de 8,95% à 50,26 ME et le Résultat Net progresse de 25,97% à 41,15 ME. Le Résultat de Base par Action pointe à +27,78% à 2,60 euros.

Le Dividende proposé au titre de l'exercice 2021 est de 1,05 euro par action (+10,5%).

Le groupe maintient son niveau de rentabilité (26,13% vs 27,16% en 2020) et confirme l'agilité et la scalabilité de son écosystème dans l'intégration de nouvelles activités et/ou métiers (en 2021, création de PHARMAGEST SERVIZI, reprise des actifs de la partie Grossistes-Répartiteurs d'ATHESIA, acquisition de PROKOV EDITIONS).

Le groupe maintient ses ambitions de croissance rentable, de développements et d'investissements en 2022.