Pharmagest : Lancement d'un service de RDV vaccination pour ses clients pharmaciens

(Boursier.com) — Les pharmaciens se tiennent prêts pour participer à la campagne de vaccination et procéder eux-mêmes à l'acte d'injection. Précédant l'autorisation ministérielle à compter de laquelle le grand public pourra se rendre en pharmacie pour se faire vacciner, le Groupe Pharmagest lance ce jour auprès des pharmaciens un service professionnel de gestion des RDV de vaccination COVID en pharmacie : PandaLab agenda.

PandaLab agenda permet aux pharmaciens de prendre facilement les rendez-vous au comptoir et d'éviter les ressaisies fastidieuses des informations patients.

Intégré au LGPI, accessible sur tous les postes de la pharmacie de la prise de rendez-vous à la facturation, PandaLab agenda facilite l'identification du patient éligible grâce aux notifications de son LGPI, et simplifie la saisie des informations patient, étape chronophage et fastidieuse pour le pharmacien et son équipe.

D'autres services seront intégrés dans les prochains mois à PandaLab agenda tels que l'envoi de photo d'ordonnance par les patients pour la préparation de l'ordonnance et des commandes, le rappel de prises et de renouvellement d'ordonnance, la notification des promis, des fiches conseils...

Ce service est hautement sécurisé puisqu'hébergé en France sur les serveurs HDS du Groupe Pharmagest (Hébergement de Données de Santé). Lors de la facturation, il permet la traçabilité jusqu'au patient et la gestion des numéros de lots.

Afin d'aider les pharmaciens à conseiller et accompagner leurs patients dans cette démarche, le Groupe Pharmagest propose un kit de communication complet en officine (affiches, flyers, vitrophanie) et des packs SMS pour des envois groupés aux patients de l'officine.

PandaLab agenda, réservé aux clients du Groupe Pharmagest équipés du LGPI, est gratuit pour la campagne 2021 de vaccination COVID. Il est également offert à la patientèle.

A compter du 1er janvier 2022, ce service "vaccination" sera facturé aux pharmaciens au prix de 10 euros/mois, tout type de vaccin confondu. L'application restera gratuite pour la patientèle.

PandaLab agenda est assorti d'une application grand public, PandaLab Ma Santé.

Elle permet à tout patient de prendre son RDV de vaccination COVID dans la pharmacie de son choix proposant ce service, la plus proche de chez lui. L'application PandaLab Ma Santé est gratuite et sera téléchargeable dès le 1er mars 2021 sur l'App Store et Google Play.