Pharmagest Interactive : la société civile Ermitage Saint Joseph ne détient plus d'actions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 19 février à l'AMF, la société civile Ermitage Saint Joseph, contrôlée par M. Thierry Chapusot et Mme Martine Chapusot, a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Pharmagest Interactive. Elle ne détient plus aucune action Pharmagest Interactive.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Pharmagest Interactive hors marché.