Pharmagest Interactive devient Equasens

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale extraordinaire de Pharmagest Interactive s'est réunie le vendredi 6 mai 2022 à 17h au siège social de la société. Elle a approuvé les résolutions proposées par le Conseil d'Administration, dont notamment le changement de dénomination sociale de l'entreprise.

Comme déjà annoncé, la société change de nom et devient Equasens.

Cette nouvelle identité consacre l'interopérabilité des solutions proposées entre les patients et les professionnels et établissements de santé et renforce le positionnement du groupe autour de sa stratégie "Patient Centré" initiée depuis plus de 10 ans. EQUA renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie alors que SENS fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective aux travaux de l'entreprise : apporter la bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient.

Cette nouvelle dénomination se veut en harmonie avec la 'baseline' du Groupe : 'Plus de technologie pour plus d'humain'

"Le passage de Pharmagest à Equasens permet de mieux refléter l'identité du Groupe dans la diversité de ses activités et des nouveaux marchés qu'il adresse. Nous ne sommes plus seulement éditeur de logiciels pour la pharmacie. Le groupe est aujourd'hui leader de solutions informatiques de Santé en Europe. Nous dépassons depuis plus de 10 ans maintenant la sphère de la pharmacie et nous équipons en solutions informatiques l'ensemble des professionnels de santé en France et demain en Europe. Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle le Groupe est résolument entré : celle d'un Groupe multi-métiers en Santé qui met en oeuvre sa mission d'analyse permanente des évolutions des métiers, d'anticipation, et de développement de solutions en Santé à forte valeur ajoutée et toujours plus interopérables", déclare Thierry Chapusot, Président du Conseil d'Administration du Groupe Equasens.

L'Assemblée générale annuelle d'Equasens se tiendra le 28 juin. Le groupe rappelle qu'il proposera à cette occasion aux actionnaires le versement d'un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2021.

Cette Assemblée se tiendra au Siège Social, à Villers-lès-Nancy.