Pharmagest Interactive : croissance à deux chiffres des bénéfices en 2019

(Boursier.com) — Pharmagest Interactive enregistre un chiffre d'affaires annuel 2019 de 158,57 millions d'euros en progression de +6,79% par rapport au 31 décembre 2018. En pro-forma hors cessions CPI et Intecum sur le 1er semestre 2019 et hors acquisitions de Svemu, ICT et I-MEDS sur le S2 2019, la progression serait de 5,64%.

Le résultat opérationnel de 40,85 ME (qui intègre 700 kE de coûts de restructuration des sociétés acquises en 2019) est en hausse de +5,05% par rapport à 2018.

Le résultat net augmente de +12,29% à 30,36 ME (27,04 ME de 2018). Le résultat de base par action est de 1,89 euro. Il croît de +11,26% (1,70EUR en 2018).

La trésorerie brute se situe à 97,66 ME au 31 décembre 2019 (y compris les titres disponibles à la vente et autres placements), en augmentation de +3,4%. Comparativement à l'augmentation de +29,9% pour l'exercice 2018, la variation de trésorerie en 2019 s'apprécie notamment au regard des investissements d'exploitation et financiers réalisés (33,1 ME).

Les capitaux propres de l'ensemble consolidé s'élèvent à 131,91 ME au 31 décembre 2019 (117,05 ME à fin 2018).

Pharmagest Interactive proposera à l'Assemblée générale annuelle du 29 juin 2020 le versement d'un dividende brut de 0,90euro par action.

Perspectives 2020

A ce stade de la pandémie, il semble difficile d'évaluer les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 sur le chiffre d'affaires du Groupe et sur sa rentabilité. La nature du modèle économique du Groupe Pharmagest, basé sur la récurrence de son chiffre d'affaires (66%) et de sa marge brute (68%), sur son excellente structure bilancielle et conjugué à la diversité de ses activités liées à la santé, sont autant d'atouts majeurs qui devraient permettre de limiter l'impact de cette crise sanitaire sur la croissance de son chiffre d'affaires et sur ses marges. Le Groupe Pharmagest tiendra le marché informé de toute évolution notable de cette crise sanitaire sur son activité.

Le Groupe Pharmagest a finalisé sa prise de participation majoritaire de Pandalab, par le biais de sa Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, portée par la filiale Malta Informatique. La start-up Pandalab est spécialisée dans la messagerie instantanée et sécurisée pour les professionnels de la santé. Cette opération permet au Groupe Pharmagest de renforcer son offre de solutions pour une meilleure coordination des parcours patients. Pandalab revendique à ce jour une communauté de plus de 5.000 utilisateurs professionnels de santé dans plus de 5 régions en France. La barre des 100.000 messages par mois a été franchie en mars 2020.

Depuis le début de la crise du COVID-19, Pandalab enregistre une très forte croissance du nombre de comptes créés et des messages envoyés.