Pharmagest : forte croissance au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Pharmagest a enregistré au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé (non audité) en forte croissance de +25,7% à 44,34 ME. A périmètre constant, la progression du chiffre d'affaires est de +11,65% par rapport au T3 2019.

Sur les 9 premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires atteint 122,27 ME, en croissance de +9% par rapport aux 9 premiers mois de 2019. A périmètre constant, la progression se limite à 2% à 114 ME.

Grâce au plan de reprise d'activités, et à la forte mobilisation des services d'assistance ainsi que des équipes techniques et commerciales, Pharmagest précise être en mesure de satisfaire la forte reprise de son activité constatée depuis juin et tenir le rythme soutenu des installations en pharmacies (reportées lors du confinement de mars). Avec plusieurs offres particulièrement adaptées aux problématiques actuelles de la crise, le groupe a enregistré sur le 3ème trimestre une forte hausse de nouvelles prises de commandes sur ces solutions.

Pharmagest reste confiant dans l'atteinte de ses objectifs annuels tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de résultat. Le groupe entend maintenir pour l'année le niveau de croissance observé à fin septembre. Dans les conditions actuelles de nouveau confinement, le groupe n'enregistre aucun retard ni report de ses prises de commandes.