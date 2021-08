Pharmagest : croissance semestrielle supérieure à 20%

Crédit photo © Pharmagest

(Boursier.com) — Le groupe Pharmagest a réalisé au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 48,6 millions d'euros, en hausse de 25%. Les revenus atteignent 93,9 ME sur le semestre, en progression de 20,5% par rapport 30 juin 2020.

La Division Solutions Pharmacie Europe enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 69,83 ME, en progression de 23% par rapport au 1er semestre 2020. La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux enregistre un chiffre d'affaires de 13,79 ME en progression de 10,4% par rapport au 1er semestre 2020.

A périmètre comparable (hors les opérations de croissance externe PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020 et la création de la filiale italienne PHARMAGEST SERVIZI au 1er février 2021), le chiffre d'affaires du Groupe Pharmagest est en progression de 10,4%.

Pharmagest confirme ses ambitions de croissance d'activité pour l'année 2021 et devrait concrétiser certaines opérations de croissance externe ciblée au second semestre.