Pharmagest : croissance organique de 6,5% sur 9 mois

(Boursier.com) — Le groupe Pharmagest a enregistré au 3ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires (non audité) de 44,21 ME, stable par rapport au T3 2020 et en progression de 25,34% par rapport au T3 2019. Pharmagest souligne que les Divisions Solutions Pharmacie Europe et Solutions ESMS avaient profité au T3 2020 d'une forte reprise de leurs activités commerciales (effet "post confinement COVID").

Sur les 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Pharmagest progresse de 13% à 138,11 ME. A périmètre comparable, la progression est de 6,5% à 130,21 ME.

Pharmagest précise que la récente acquisition de la société PROKOV EDITIONS vient compléter efficacement l'offre de services de Passerelle Numérique de Santé (PNS), permet de créer des synergies entre tous les logiciels de son écosystème et d'ouvrir des facilités d'utilisation sans précédent pour les professionnels de santé.

Porté par la dynamique de ce rapprochement stratégique et opérationnel, Pharmagest reste confiant dans le maintien, pour l'année, du niveau de croissance observé à fin septembre.