Pharmagest contribue à un projet d'interopérabilité dans le Grand Est

(Boursier.com) — Pharmagest Interactive contribue à un projet pilote de e-santé dans le Grand Est. Piloté par le Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-santé, Pulsy --programme e-Parcours, bouquet de services numériques de coordination facilitant la prise en charge du patient et de l'usager dans son parcours de soins-- poursuit son objectif d'améliorer la communication entre la ville et l'hôpital.

Les solutions technologiques issues de ce programme doivent permettre de fluidifier les flux d'information entre les différents logiciels métier des professionnels de santé libéraux, des établissements de santé et des structures de coordination de territoire.

Opérer une plateforme communicante et interconnectée permettant de faciliter la circulation de documents standardisés et d'alimenter les outils de coordination et les systèmes d'information de santé et médico-sociaux du territoire nancéen est la finalité de l'association entre Pulsy, le CHRU de Nancy et le Groupe Pharmagest.

Ce programme qui s'inscrit dans le cadre du Schéma Directeur Informatique, a pour objectif d'accélérer la transmission des données de santé entre les acteurs de santé régionaux. Il va permettre d'améliorer la prise en charge patient en communiquant l'information médicale au bon endroit et au bon moment , déclare Jean-Christophe Calvo, Chef de Département territorial de la Transformation Numérique et de l'Ingénierie Biomédicale du GHT Sud Lorraine.

Cette coopération permettra, dans des délais courts, le partage d'un volume conséquent de documents de santé et d'informations entre acteurs de santé. A titre d'exemples, l'équipe de prise en charge en ville sera informée des entrées et sorties de son patient à l'hôpital, l'historique de délivrances sera également connu dès l'hospitalisation par les praticiens hospitaliers. Ce hub, en lien avec le Dossier Médical Partagé, via les logiciels métier, répond aux exigences d'urbanisation et d'interopérabilité définies dans la feuille de route nationale "Accélérer le virage numérique en santé".

Cette première étape sur le Grand Nancy s'inscrit dans un projet qui devrait, à terme, pouvoir se généraliser sur la Région Grand Est.