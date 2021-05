Pharmagest confirme sa trajectoire de croissance

(Boursier.com) — Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Pharmagest atteint 45,27 ME, en progression de 16% par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.

Les opérations de croissance externe (PANDALAB et ASCA INFORMATIQUE en 2020, et la récente création de la filiale italienne PHARMAGEST SERVIZI) contribuent favorablement au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : +3,1 ME. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires est en progression de 8%.

Pharmagest souligne que toutes ses Divisions sont en progression et confirme un objectif de progression de son chiffre d'affaires annuel tout en poursuivant une politique de croissance externe ciblée en France et en Europe.

Par ailleurs, le Ségur de la Santé et le plan France Relance devraient permettre l'accélération des investissements pour la digitalisation du secteur de la santé, y compris les professions libérales (enveloppe globale de 19 MdEUR). Acteur structurant et innovant de la e-Santé en France, de longue date engagé dans la transformation du parcours du soin en France et la coordination entre les acteurs des secteurs ambulatoires et hospitaliers, Pharmagest entend ainsi bénéficier au mieux de ces plans d'investissement.