Pharmagest : chiffre d'affaires trimestriel en légère hausse

(Boursier.com) — Le groupe Pharmagest a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 39 ME, en légère progression de 2% par rapport 1er trimestre 2019. Les opérations de croissance externe impactent favorablement le chiffre d'affaires. A périmètre comparable (hors cession d'INTECUM et hors acquisition du Groupe ICT et de SVEMU, prise de participation au capital d'I-MEDS, acquisition des activités de CARE SOLUTIONS et création de MALTA BELGIUM), le chiffre d'affaires de Pharmagest est en retrait de -1,9%.

Pour 2020, dans le contexte actuel, Pharmagest ne fait pas de prévisions mais estime que la forte récurrence de son chiffre d'affaires (66%) et de sa marge brute (68%), son excellente structure bilancielle ainsi que la diversité de ses activités liées à la santé, lui permettent d'être confiant dans ses capacités à faire face à cet épisode de crise sans précédent.

Pharmagest a activé son plan de reprise d'activités dès le 11 mai. Les plans d'actions engagés pour soutenir et accompagner les clients du groupe (pharmacies, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux mais également médecine de ville) se poursuivent et sont régulièrement adaptés suivant les besoins exprimés par les professionnels de santé, toujours dans le respect des règles énoncées pour la sécurité des collaborateurs et des clients.