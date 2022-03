Pharmagest change de dénomination

(Boursier.com) — Thierry Chapusot, Président du Groupe Pharmagest, a soumis à l'examen du Conseil d'Administration le projet de changement de nom du Groupe Pharmagest en Groupe Equasens.

Cette résolution sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée générale extraordinaire qui devrait être convoquée avant la fin du mois de mai 2022.

Initialement orienté vers l'édition de logiciels de gestion pour les pharmaciens, le Groupe Pharmagest est aujourd'hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l'ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l'hôpital.

A travers ce nouveau nom, le Groupe consacre l'interopérabilité de ses solutions proposées entre les patients et les professionnels et établissements de santé et renforce son positionnement autour de sa stratégie "Patient Centré" initiée depuis plus de 10 ans :

- Equa renvoie à équation, aux racines scientifiques et technologiques de ses expertises,

- Sens fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux : apporter la bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient.

Au projet de changement de nom du Groupe est associé le projet de changement de dénomination sociale de la société Pharmagest Interactive ainsi que le changement de dénomination des divisions :

- la Division Solutions Pharmacie Europe conserve la marque Pharmagest,

- la Division Solutions Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux, devient Axigate Link,

- les appareils santé sont regroupés sous la Division E-Connect,

- la branche financement demeure la Division Fintech,

- une nouvelle Division est créée pour les logiciels médicaux : Medical Soft.