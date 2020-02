Pharmagest : aXigate référencé auprès de la centrale d'achat du RESAH

(Boursier.com) — aXigate, filiale de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, a été retenue par la centrale d'achat du Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) pour répondre aux besoins des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) dans le suivi du parcours santé des patients, avec 6 autres éditeurs de logiciels santé.

Les fonctionnalités prévues par ce marché pour le "socle commun" du DPI sont "la gestion des venues, l'identification du patient, des séjours et des mouvements, la gestion des rendez-vous, les prescriptions, les actes de biologie, d'imagerie et de soins, les dossiers médicaux, de soins et des urgences, la bureautique médicale, l'intégration des données biomédicales, le recueil d'activité et l'intégration au Système d'Information Hospitalier (SIH), au DMP (Dossier Médical Partagé) et aux dossiers régionaux".

Rappelons qu'aXigate est une filiale de Malta Informatique depuis 2017. Elle est spécialisée dans les nouvelles technologies ce qui la place comme un acteur majeur du secteur des Systèmes d'Information de Santé (SIS) en milieu hospitalier.