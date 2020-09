Pharmagest : altération ponctuelle du résultat net des activités poursuivies

Pharmagest : altération ponctuelle du résultat net des activités poursuivies









(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le Groupe Pharmagest subit une altération ponctuelle de son résultat net des activités poursuivies. Il progresse de +2,3% à 13,50 millions d'euros du fait de la juste valeur de placements financiers à risque très faible sur le moyen terme ainsi que d'un effet de base lié à la cession de 100% des titres de la filiale Intecum à la société Pharmathek. La neutralisation de ces événements exceptionnels amène à un RNAP et un RN en progression de +9,2% en ligne avec le ROP pour un chiffre d'affaires de 77,93 ME, en hausse de +1,4%. Ce dernier est boosté par ses dernières acquisitions : Svemu en Italie, I-Meds en Allemagne, Malta Belgium en Belgique, ICT et Pandalab en France. A périmètre constant, le chiffre d'affaires est en retrait de -2,48%.

Le résultat opérationnel du groupe ressort en hausse de +8,4% à 20,73 ME au 30 juin, confirmant la résilience de son modèle économique et la gestion optimisée du Groupe durant la crise.

Le résultat net s'établit à 13,5 ME (-7,5%). Le résultat net part du groupe est de 12,63 ME (-7,8%). Au 30 juin, le résultat de base par action s'élève à 0,84 euro (0,91 euro au 30 juin 2019). Il recule de -8%.

La position de la trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest au 30 juin est en progression s'affichant à 97,59 ME comparée à 104,86 ME à la fin du 1er semestre 2019. Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin s'élèvent à 126 ME.

Perspectives pour le 2e semestre

Après une phase très active de reprise de son activité commerciale en juin, la dynamique perdure et permet d'anticiper un net rebond du chiffre d'affaires au 2e semestre 2020.

Le groupe est ainsi confiant sur la poursuite de sa dynamique de croissance et de rentabilité pour le second semestre.

La trésorerie brute disponible du Groupe Pharmagest lui permet par ailleurs de se positionner très favorablement pour saisir des opportunités de marché.

De même, le groupe entend accélérer le déploiement de ses nouvelles solutions pour accompagner tous les métiers du monde médical : pharmacies, EHPAD, SSIAD, HAD, CLIC, MSP, GHT, Hôpitaux mais également médecine de ville.

Hub d'Interopérabilité

Par ailleurs le Groupe Pharmagest annonce avoir mis en place une nouvelle expérimentation, dénommée "Hub d'Interopérabilité", dans la Région Grand Est, en partenariat avec le GIP Pulsy et le CHRU de Nancy.

Par cette opération, le groupe Pharmagest renforce son positionnement d'acteur industriel innovant au service du système de santé, capable d'assurer la structuration et le déploiement des solutions technologiques indispensables aux évolutions de l'offre de soins et la coordination ville-hôpital telles que décrites dans le plan Ma Santé 2022 du Gouvernement.

Les solutions technologiques issues de ce programme doivent permettre de fluidifier les flux d'information entre les différents systèmes d'information métier des professionnels de santé libéraux, des établissements de santé et des coordinations de territoire en préambule à son déploiement régional.

La signature de cette nouvelle coopération fera l'objet d'une communication dédiée dans les prochains jours.