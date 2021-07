Pfizer : Washington commande 200 millions de doses de plus et se positionne pour les variants

(Boursier.com) — Pfizer et BioNTech ont annoncé ce jour que le gouvernement américain s'était porté acquéreur de 200 millions de doses additionnelles de leur vaccin anti-covid. Ces doses devraient être livrées entre octobre 2021 et avril 2022. Cela porte le nombre total de doses à fournir par les deux partenaires au gouvernement US, dans le cadre de l'accord existant d'approvisionnement, à 500 millions ! En outre, lors d'une annonce séparée en juin, Pfizer et BioNTech avaient fait état de plans pour fournir au gouvernement US 500 millions de doses de ce même vaccin en vue de dons aux nations les plus pauvres.

Albert Bourla, le PDG de Pfizer, explique que les 200 millions de doses additionnelles aideront le gouvernement américain à assurer un large accès à la vaccination. 110 millions de doses seraient livrées avant fin décembre et 90 millions au plus tard fin avril. De plus, le gouvernement US dispose aussi d'une option pour acquérir une version mise à jour du vaccin qui adresserait de potentiels variants ou de nouvelles formulations du vaccin, qui seraient disponibles et autorisées.