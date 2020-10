Pfizer va demander à la FDA une autorisation d'utilisation d'urgence pour son vaccin contre le Covid-19 dès novembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pfizer a annoncé qu'il pourra demander fin novembre une autorisation d'utilisation d'urgence de son candidat vaccin contre le Covid-19, développé avec l'allemand BIONTECH, dès qu'un critère de sécurité aura été validé par l'agence américaine du médicament. "Il y a trois domaines clés dans lesquels, comme pour tous les vaccins, nous devons faire la preuve de notre réussite pour obtenir l'autorisation d'utilisation publique. Premièrement, le vaccin doit avoir prouvé son efficacité, ce qui signifie qu'il peut contribuer à prévenir la maladie du Covid-19 chez au moins une majorité de patients vaccinés. Ensuite, et c'est tout aussi important, le vaccin doit être sûr, et des données de sécurité solides doivent être obtenues auprès de milliers de patients. Et enfin, nous devons démontrer que le vaccin peut être fabriqué de façon constante selon les normes de qualité les plus élevées...", déclare Albert Bourla, PDG de Pfizer.

Transparency is important so I'd like to provide greater clarity around the timelines for @pfizer's #COVID19 vaccine and the 3 key areas where we must demonstrate success in order to submit for Emergency Use Authorization (EUA) or Approval: https://t.co/EVSnMNoeRQ

— AlbertBourla (@AlbertBourla), via Twitter

"Dans le cas d'une autorisation d'utilisation d'urgence aux États-Unis pour un éventuel vaccin anti-Covid-19, la FDA exige que les entreprises fournissent deux mois de données de sécurité sur la moitié des participants à l'essai après la dernière dose du vaccin", souligne le dirigeant. "Sur la base de notre recrutement actuel pour les essais et du rythme de dosage, nous estimons que nous atteindrons cette étape importante au cours de la troisième semaine de novembre. La sécurité est, et restera, notre priorité numéro un, et nous continuerons à surveiller et à communiquer les données de sécurité pour tous les participants à l'essai pendant deux ans".