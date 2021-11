Pfizer : sa pilule miracle Covid-19 bientôt autorisée ?

(Boursier.com) — Pfizer entend soumettre les données concernant sa très efficace pilule Covid-19 à la Food & Drug Administration (FDA) américaine d'ici le 25 novembre, relate Bloomberg, qui cite Albert Bourla, CEO du laboratoire américain. Cette demande pourrait ouvrir la voie à une autorisation d'utilisation d'urgence de la pilule. Le titre Pfizer avait flambé de 10,9% vendredi soir à 48,6$ environ à l'annonce des résultats d'essai de ce traitement antiviral expérimental contre le covid, alors que celui-ci aurait démontré une réduction de 89% les risques d'hospitalisation ou de décès chez les personnes susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Pfizer a fait savoir qu'il entendait transmettre des données provisoires à l'agence sanitaire américaine, la FDA, dans le cadre d'une demande d'utilisation en urgence effectuée en octobre. La gélule de Pfizer est administrée conjointement avec un ancien traitement antiviral appelé ritonavir... Bourla a demandé aux pays de sécuriser dès que possible des accords d'approvisionnement.

Les 1.219 patients ayant participé à l'essai clinique de Pfizer présentaient des formes modérées du covid et au moins un facteur à risque, comme l'obésité ou l'âge. 0,8% des patients ayant reçu le traitement de Pfizer dans les 3 jours suivant l'apparition des symptômes ont été hospitalisés, et aucun d'entre eux n'est décédé dans les 28 jours. Parmi les patients ayant reçu un placebo, le taux d'hospitalisation est de 7%, et 7 d'entre eux ont succombé à la maladie. Pfizer n'a pas détaillé les potentiels effets secondaires du traitement. Il a toutefois indiqué que des effets indésirables étaient survenus dans environ 20% des cas, qu'il s'agisse des patients ayant reçu le traitement ou le placebo.