Pfizer : sa pilule Covid-19 passe au Royaume-Uni

(Boursier.com) — La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) britannique a à son tour autorisé le traitement oral du Covid-19 de l'incontournable Pfizer, chez les adultes souffrant d'une forme légère à modérée de la maladie et susceptibles de développer une forme grave du fait de leurs antécédents. L'agence britannique du médicament estime que le Paxlovid est sûr et efficace pour réduire le risque d'hospitalisation et de décès. Le traitement Paxlovid combine un principe actif et du ritonavir, antirétroviral utilisé dans la prise en charge du VIH, qui accentue l'efficacité du médicament. Le traitement doit être pris le plus tôt possible et se présente sous forme de deux comprimés à prendre pendant cinq jours.

La MHRA indique qu'il n'est pas encore possible d'évaluer l'efficacité du traitement suite à une infection par le variant Omicron, mais travaille avec Pfizer sur le sujet. Le Paxlovid avait déjà été autorisé la semaine dernière par la Food & Drug Administration américaine et fait l'objet d'une évaluation continue de l'EMA, Agence européenne des médicaments.