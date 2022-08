Pfizer s'offre Global Blood Therapeutics

(Boursier.com) — Pfizer , le géant pharmaceutique américain, a annoncé ce lundi l'acquisition programmée du laboratoire US Global Blood Therapeutics, un spécialiste du sang, pour 5,4 milliards de dollars. L'acquisition proposée "stimulera la croissance" en apportant à Pfizer une expertise, un portefeuille et un pipeline de premier plan dans le domaine de la drépanocytose, avec un pic potentiel de ventes mondiales combinées de plus de 3 milliards de dollars. Pfizer évoque aussi le potentiel "pour répondre à l'ensemble des besoins critiques dans la communauté drépanocytaire mal desservie". La transaction est chiffrée à 68,50$ par action Global Blood Therapeutics en cash, soit une valeur d'entreprise totale d'environ 5,4 milliards de dollars. Les conseils d'administration des deux groupes ont approuvé unanimement la transaction, qui reste soumise aux autorisations et conditions usuelles.