Pfizer s'envole après l'annonce d'un traitement contre le Covid-19, Merck et Moderna chutent

(Boursier.com) — Le laboratoire américain Pfizer grimpe à Wall Street de 8,5% à 47,57$, après avoir stoppé l'essai de son traitement antiviral expérimental contre le COVID-19, alors que celui-ci a démontré qu'il réduisait de 89% les risques d'hospitalisation ou de décès chez les personnes susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Pfizer a fait savoir qu'il entendait transmettre des données provisoires à l'agence sanitaire américaine, la FDA, dans le cadre d'une demande d'utilisation en urgence effectuée en octobre. La gélule anti-COVID de Pfizer est administrée conjointement avec un ancien traitement antiviral appelé ritonavir...

Les 1.219 patients ayant participé à l'essai clinique de Pfizer présentaient des formes modérées du COVID-19 et au moins un facteur à risque, comme l'obésité ou l'âge.

D'après l'étude, 0,8% des patients ayant reçu le traitement de Pfizer dans les 3 jours suivant l'apparition des symptômes ont été hospitalisés, et aucun d'entre eux n'est décédé dans les 28 jours. Parmi les patients ayant reçu un placebo, le taux d'hospitalisation est de 7%, et 7 d'entre eux ont succombé à la maladie.

Le laboratoire n'a pas détaillé les potentiels effets secondaires du traitement. Il a toutefois indiqué que des effets indésirables étaient survenus dans environ 20% des cas, qu'il s'agisse des patients ayant reçu le traitement ou le placebo.

Merck et Moderna accusent le coup !

Le traitement développé par le laboratoire Pfizer semble ainsi plus efficace que celui de Merck, le molnupiravir, qui réduit d'environ 50% la probabilité d'une hospitalisation ou d'un décès chez les patients présentant un risque élevé de développer la maladie, selon les résultats provisoires d'un essai clinique communiqués le mois dernier. Merck chute de 9% à 82,33$.

Moderna aussi accuse encore le coup en recul de 21% à 223$, plombé aussi par l'abaissement de sa prévision de ventes de vaccins contre le Covid-19 pour cette année en raison de problèmes de production. Le laboratoire prévoit désormais des ventes comprises entre 15 Milliards et 18 Milliards de dollars contre 20 Milliards précédemment et 19,9 Mds$ attendus par les analystes. En 2022, il anticipe des revenus allant de 17 à 22 Mds$, contre un consensus de 20,7 Mds$.