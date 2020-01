Pfizer : rien d'enthousiasmant ?

(Boursier.com) — Pfizer, le géant pharmaceutique américain, a annoncé pour le trimestre clos des profits inférieurs aux attentes et des revenus en ligne. La perte nette trimestrielle est ressortie à 337 millions de dollars soit 6 cents par titre, contre 394 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 55 cents, contre 63 cents un an auparavant et 58 cents de consensus de place. Les revenus ont décliné quant à eux de 9% en glissement annuel, à 12,7 milliards de dollars. Pour l'exercice 2020 cette fois, le laboratoire prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 2,82 à 2,92$, alors que le consensus FastSet était de 2,90$. Les revenus 2020 sont anticipés enfin entre 48,5 milliards et 50,5 milliards de dollars, contre 49,6 Mds$ de consensus.