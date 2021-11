Pfizer remonte sur les 50$

(Boursier.com) — Pfizer retrouve la barre des 50$ ce jeudi, alors que les analystes d'Independent Research relèvent leur recommandation sur le laboratoire à "acheter" contre un avis à "conserver" auparavant... BioNTech, le laboratoire allemand partenaire de Pfizer dans les vaccins Covid-19, a indiqué en début de semaine que le vaccin développé avec l'Américain allait générer sans doute jusqu'à 17 Milliards d'euros de revenus sur l'année, avec les rappels et l'administration aux enfants. Dans l'hypothèse de livraisons allant jusqu'à 2,5 milliards de doses à ce stade, BioNTech anticipe donc 16 à 17 Milliards d'euros de revenus provenant du vaccin cette année, ce qui représente une révision en hausse.

Le laboratoire travaille sur de nouvelles versions de vaccins ciblant les variants delta et alpha, pour pouvoir répondre rapidement à de nouvelles mutations. BioNTech et Pfizer établissent ainsi une approche préventive pour évaluer le développement, la fabrication et les processus réglementaires de vaccins spécifiques à un variant. BioNTech a confirmé les déclarations des partenaires selon lesquelles ils prévoient de fabriquer jusqu'à 3 milliards de doses d'ici la fin de l'année et potentiellement jusqu'à 4 milliards de doses en 2022.

Traitement à suivre

Par ailleurs, Pfizer entend soumettre les données concernant sa pilule anti-Covid-19 à la Food & Drug Administration (FDA) américaine d'ici le 25 novembre. Cette demande pourrait ouvrir la voie à une autorisation d'utilisation d'urgence de la pilule. Le titre avait flambé en bourse à l'annonce des résultats d'essai de ce traitement antiviral expérimental contre le covid, alors que celui-ci aurait démontré une réduction de 89% les risques d'hospitalisation ou de décès chez les personnes susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Pfizer a fait savoir qu'il entendait transmettre des données provisoires à l'agence sanitaire américaine, la FDA, dans le cadre d'une demande d'utilisation en urgence effectuée en octobre. La gélule de Pfizer est administrée conjointement avec un ancien traitement antiviral appelé ritonavir... Bourla a demandé aux pays de sécuriser dès que possible des accords d'approvisionnement.