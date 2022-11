Pfizer relève ses prévisions financières

(Boursier.com) — Pfizer a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus totalisant 22,6 milliards de dollars, en repli de 2% sur une base opérationnelle du fait de la base de comparaison extrêmement élevée. Hors contributions de Paxlovid et Comirnaty, les revenus auraient augmenté de 2%. Le bénéfice dilué par action a été de 1,51$, en croissance de 6% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,78$, en augmentation de 40% - et même 44% hors effets de change. Le consensus de place était situé à 1,39$ de bénéfice ajusté par action pour 21,04 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pfizer en profite pour relever le bas de fourchette de sa guidance annuelle de revenus, tablant désormais sur un niveau allant de 99,5 à 102 milliards de dollars, reflétant l'amélioration de l'environnement opérationnel. La guidance de revenus 2022 pour Comirnaty est rehaussée de 2 milliards à environ 34 milliards. Le groupe vise toujours environ 22 milliards de revenus sur Paxlovid. Enfin, la guidance de bpa ajusté est relevé entre 6,4 et 6,5$.