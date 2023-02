Pfizer pourrait racheter Seagen pour plus de 30 milliards de dollars

(Boursier.com) — Pfizer serait en discussions en vue du rachat de Seagen pour un montant probablement supérieur à 30 milliards de dollars, selon les sources du Wall Street Journal. Le WSJ évoque des négociations préliminaires, citant des personnes familières de la question. Seagen capitalise déjà plus de 30 milliards de dollars sur le Nasdaq, ce qui signifie que l'offre éventuelle présenterait une prime, mais pas forcément très importante. Rappelons que la biotech américaine Seagen, spécialisée dans les traitements du cancer, avait mené l'an dernier des discussions avancées avec Merck & Co en vue d'une opération de 40 milliards de dollars ou plus, comme l'avait indiqué le Wall Street Journal à l'époque. Seagen et Merck n'étaient finalement pas parvenus à trouver un accord.