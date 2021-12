Pfizer / Merck & Co : la FDA devrait autoriser dès demain leurs pilules contre le Covid-19

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration pourrait autoriser la mise sur le marché des pilules contre le Covid-19 de Pfizer et Merck & Co dès cette semaine, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. Une annonce pourrait intervenir dès mercredi. La pilule de Pfizer, le maxlovid, et le molnupiravir de Merck sont destinées aux personnes à haut risque testées positives au Covid. Les traitements, dans lesquels les patients prennent une série de pilules à domicile pendant plusieurs jours, pourraient alléger le fardeau des hôpitaux surchargés avec la multiplication des contaminations, notamment depuis l'apparition du variant Omicron qui représente désormais la majorité des cas aux États-Unis.

Dans un essai clinique, la pilule de Pfizer a montré une réduction de 89% des hospitalisations pour les patients qui ont reçu le médicament dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes, par rapport aux patients qui ont reçu un placebo. Aucun des patients traités avec le médicament n'est décédé. Le traitement par voie orale contre le Covid-19 de Merck, déjà approuvé par l'agence britannique des médicaments, a également montré son efficacité dans plusieurs études cliniques.